Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Також знаменитість активно займається спортом та вчить українців сідати на шпагат. А нещодавно знаменитість захопилася танцями у пілона і постійно хвалиться результатами. А після початку війни Катя, як і інші зірки, підтримують українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Катя поділилася кадрами, де позувала на стрільбищах зі зброєю.

"Я загалом завжди хотіла навчитися стріляти, а зараз це як "маст-хев" кожному цивільному...", - написала зірка.

Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:

"Ось це ти ділова", "Крута дівчинка", "Красива", "Ого, козачка", "Про всяк випадок, це АК-74".

Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" у бікіні та з келихом влаштувала фотосесію на замінованому пляжі .

А ще Politeka повідомляла, що Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" несподівано звернулася до українців .

Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" вразила постільним фото та одкровенням