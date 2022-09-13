Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Також знаменитість активно займається спортом та вчить українців сідати на шпагат. А нещодавно знаменитість захопилася танцями у пілона і постійно хвалиться результатами. А після початку війни Катя, як і інші зірки, підтримують українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Катя поділилася кадрами, де позувала на стрільбищах зі зброєю.
"Я загалом завжди хотіла навчитися стріляти, а зараз це як "маст-хев" кожному цивільному...", - написала зірка.
Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Донецьк все ближче: стало відомо, чи можуть його звільнити найближчим часом
"Для війни з НАТО та оборони Москви": стало відомо, кого ЗСУ розмолотили на Харківщині
Кухар повідомила про трагедію з видатним артистом: "Вічна і світла пам’ять, Саш"
В автобусі виявили 36 тіл: стало відомо про моторошну знахідку
"Ось це ти ділова", "Крута дівчинка", "Красива", "Ого, козачка", "Про всяк випадок, це АК-74".
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" у бікіні та з келихом влаштувала фотосесію на замінованому пляжі .
А ще Politeka повідомляла, що Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" несподівано звернулася до українців .
Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" вразила постільним фото та одкровенням