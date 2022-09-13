Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского кварталу". Также знаменитость активно занимается спортом и учит украинцев садиться на шпагат. А недавно знаменитость увлеклась танцами у пилона и постоянно хвастается результатами. А после начала войны Катя, как и другие звезды, поддерживают украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Катя поделилась кадрами, где позировала на стрельбищах с оружием.

"Я в целом всегда хотела научиться стрелять, а сейчас это как «маст-хев» каждому гражданскому…!!!", - написала звезда.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Вот это ты деловая", "Крутая девочка", "Красивая", "Ого, козачка", "На всякий случай, это АК-74".

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