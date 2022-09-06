В этот раз на своей странице в Instagram 26-летняя артистка разместила длинный и эмоциональный пост о выгорании.

"Иногда необходимо не забывать о себе, о собственных желаниях и собственных потребностях. За все это время, когда я вернулась в Киев, я каждый день что-то делала с нашим фондом 🙏🏻 Волонтерила… Как и многие Украинцы. В какой-то момент я поняла, что все. Я начинаю сдаваться. Война, sук@, не заканчивается, помощь нужна всегда, запросы на помощь только увеличиваются… и тд», — признается Катя.

Никитина рассказала, что в таком состоянии морально и физически выпадает из личной жизни.

"Когда ты полностью истощаешься, выгораешь, ты становишься непродуктивным вообще… ты выпадаешь на день-два, три, неделю… И не можешь принести пользу. Вообще… Вместо того чтобы каждый день делать понемногу. Я все это к чему веду. Мы все военные и каждый на своем фронте. Каждый делает столько, сколько может", - пишет артистка.

Но, как отметила звезда "Женского квартала", важно думать о себе и немного о своих желаниях.

"Ибо когда ты будешь удовлетворять хотя бы какую-то свою потребность, ты будешь гораздо лучше себя чувствовать и будешь больше времени в ресурсе. Не стыдись делать что-то для СЕБЯ. Ведь тогда мы будем более продуктивными все время и не будет ВЫГОРАНИЯ!!!", — поделилась своими мыслями Екатерина.

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