З початку повномасштабної війни багато українських артистів замість мікрофона взяли до рук зброю і пішли захищати свою країну від окупантів. Після вторгнення російських військ Тарас Тополя разом з іншими учасниками групи "Антитіла" записався до лав Територіальної оборони ЗСУ.

В інтерв'ю для "24 Каналу" музикант розповів про службу "Антитіл" на передовій.

"Антитіла" виїжджали на передову добу за добу. Він зізнався, що чергування були різними, але самі музиканти мріяли про спокійних, адже це означало, що ніхто з бійців не буде поранений чи вбитий.

"Були дні, де ми перебували під обстрілами, ніхто не гинув, але це було 24 тривожні години, коли потрібно постійно налаштовувати вуха та тіло до вильотів мін та артилерії. Але бувало й так, що ми вивозили десятки поранених, надаючи першу медичну допомогу. По дорозі вони непритомніли, не впізнавали нас, після контузії забували, як їх звуть, де вони і що з ними. Були чергування, де ми пів дня витрачали на те, щоб розвозити тіла в морги", – згадав Тарас Тополя.



Артист Тарас Тополя також відверто розповів, що з емоціями ніяк не вдавалося впоратися. Їх треба було вимкнути та виконувати те, що написано на грудях. Музиканти "Антитіла" мали чіткі завдання парамедиків.



Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.