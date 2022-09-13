С начала полномасштабной войны многие украинские артисты вместо микрофона взяли в руки оружие и пошли защищать свою страну от оккупантов. После вторжения российских войск Тарас Тополя вместе с другими участниками группы "Антитіла" записался в ряды Территориальной обороны ВСУ.

В интервью для "24 Канала" музыкант рассказал о службе "Антитіл" на передовой.

"Антитіла" выезжали на передовую сутки через сутки. Он признался, что дежурства были разными, но сами музыканты мечтали о спокойных, ведь это означало, что никто из бойцов не будет ранен или убит.

"Были дни, где мы находились под обстрелами, никто не погибал, но это было 24 тревожных часа, когда нужно постоянно настраивать уши и тело до вылетов мин и артиллерии. Но бывало и так, что мы вывозили десятки раненых, предоставляя первую медицинскую помощь. По дороге они теряли сознание, не узнавали нас, после контузии забывали, как их зовут, где они и что с ними. Были дежурства, где мы пол дня тратили на то, чтобы развозить тела в морги" , – вспомнил Тарас Тополя.



Артист Тарас Тополя также откровенно рассказал, что с эмоциями никак не удавалось справляться. Их нужно было выключить и выполнять то, что написано на груди. У музыкантов "Антитіла" были четкие задачи парамедиков.



Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.