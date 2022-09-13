Українська актриса, переможниця "Танців із зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала улюблене місце на землі.

Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та перша героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина після повернення додому в Україну стала активніше спілкуватися з шанувальниками рідною мовою та частіше знімає ролики з Києва.

Краще місце на землі 🇺🇦 - коротко підписала свій новий ролик артистка. Позуючи у зручній осінній цибулі, зірка покрасувалася перед камерою і вразила також стильний вигляд загалом.

Як і очікувалося, ролик із прогулянки Мишиною в мережі оцінили позитивно. Після повернення Ксенія постаралася показати: вона дуже сумувала за домом.

«Яка неймовірна краса 😍; Ви вдома 💛💙; Дякуємо за позитив! 😍; Яке круте відео, яке просто пронизане життям ❤️‍🔥🤩; Найкраще ❤️; Яка ви красуня!; Красуня❤️; Моя улюблена станція метро 😍; Дуже красива та щаслива!❤; Неймовірна красуня, люблю безмежно ❤; Гарно змонтовано. Класний "ролик". 😍».

Також артистка вирішила похвалитися милою зустріччю із колегою Женею Котом.

Разом із хореографом, з яким колись перемогла на танцювальному шоу, Мішина з'явилася на зйомках нового шоу та навіть похвалилася нагородою.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями та вразила Злату Огневич.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.