Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати", де зіграла свою першу роль. Тепер акторка справжня зірка, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграмі. Ганна, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка зізналася, що лише два актори з культового серіалу підтримали українців. А цього разу Ганна вирішила побалакати з фанами у сторіс.

"Питання до мене?" - написала Кошмал.

"Поділися якимось давнім фото", - написав фанат.

"Один із моїх перших дзвінків. Начебто третій клас точно не пам'ятаю. Впізнали?", - написала Ганна і показала дитяче фото.

"Хотіли б спробувати займатися флай-йогою?" - запитав ще один фанат.

"Я пробувала... Єдина перевага флай-йоги, що можна класно потягтися і похитатися наприкінці на гамаку в шавасані. Але це не серйозна практика, більше схожа на розвагу. Немає повноцінного навантаження на всі групи м'язів та роботи з особистою вагою", – написала Ганна.

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