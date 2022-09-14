Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты", где сыграла свою первую роль. Теперь актриса настоящая звезда, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. Анна, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда призналась, что только два актера из культового сериала поддержали украинцев. А в этот раз Анна решила поболтать с фанами в сторис.

"Вопросы ко мне?", - написала Кошмал.

"Поделись каким-то давним фото", - написал фанат.

"Один с моих первых звонков. Вроде третий класс, точно не помню. Узнали?", - написала Анна и показала детское фото.

"Хотели бы попробовать заниматься флай-йогой?", - спросил еще один фанат.

"Я пробовала... Единственное преимущество флай-йоги, что можно классно потянуться и покачаться в конце на гамаке в шавасане. Но это не серьезная практика, больше похоже на развлечение. Нет полноценной нагрузки на все группы мышц и работы с личным весом", - написала Анна.

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