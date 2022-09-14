Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая готовится стать женой блогера Александра Волошина и уже назначила дату росписи – 24 сентября, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила очередное видео, на котором примеряет необыные наряды.

Примечательно, что в начале ролика Анна появилась в черном комплекте нижнего белья, которое подчеркнуло ее упругие плелести – ягодицы и силиконовую грудь, которую она сделала прошлой зимой. Затем она начала примерять разные наряды, не упуская возможности крупным планом показать свои формы.

В подписи к публикации Тринчер обратилась к поклонникам с вопросом, какой из ее образов на видео им нравится больше всего. Пользователи не прошли мимо и тут же принялиськ комментировать новую публикацию звезды: "Прекрасная", "Очаровательная", "Каждый образ ничего такой", "Тебе так идут все образы. Красавица!", "Ну красотка же", "Ну красавица ж", "Красивая", "На первом видео джинсы офигенные", "Какой у тебя размер джинсов?", "Боже, Анечка, ты очень красивая, и вещи бомба", "Красавица", "Очень красивая фигура", "Почему постоянно полуголая?! Раздражает уже. Отписываюсь", "Красивая девушка", "Ты такая красавица, большая молодец".

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