Популярний український музикант та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни активно гастролює в Україні та за кордоном, збираючи кошти на допомогу ЗСУ і не тільки, вислав заяву після інформації про повернення на екрани "Голосу країни".

Як відомо, Святослав був усюди тренером вокального проекту до того, як почалася війна, і ще в січні брав участь у зйомках. Однак тепер він заявив, що не його не буде у зйомках шоу.

У своєму Instagram Вакарчук написав: "Наразі продакшн "Голосу країни" прийняв рішення показати відзняті до повномасштабного вторгнення росії епізоди, додавши щось актуальне, бо життя у січні 2022 та вересні 2022 — різні всесвіти. Розумію рішення команди проєкту вийти в ефір, але мене у дозйомках не буде (покажуть лише у "старих", січневих кадрах). Моє завдання зараз - підтримувати бійців на фронті, на Сході та Півдні, допомогати Україні у благодійному турі ОЕ #HelpforUkrainetour. Кожен сьогодні має наближати перемогу найбільш ефективним способом. Нам всім бажаю єдиного — щоб наша Перемога настала якомога швидше!".

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