Популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны активно гастролирует в Украине и за границей, собирая средства на помощь ВСУ и не только, слелал заявление после информации о возвращении на экраны "Голосу країни".

Как известно, Святослав был вездным тренером вокального проекта до того, как началась война, и еще в январе принимал участие в съемках. Однако теперь он заявил, что не его не будет в досъемках шоу.

В своем Instagram Вакарчук написал: "Сейчас продакшн "Голоса країни" принял решение показать отснятые до полномасштабного вторжения россии эпизоды, добавив что-то актуальное, потому что жизнь в январе 2022 и сентябре 2022 – разные вселенные. Понимаю решение команды проекта выйти в эфир, но меня в досъемках не будет (покажут только в "старых", январских кадрах). Моя задача сейчас – поддерживать бойцов на фронте, на Востоке и Юге, помогать Украине в благотворительном туре ОЭ #HelpforUkrainetour. Каждый сегодня должен приближать победу наиболее эффективным способом. Нам всем желаю единого – чтобы наша Победа наступила как можно скорее!".

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