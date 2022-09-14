Артист Тарас Тополя зізнався, що в його оточенні були ті, хто розмовляв російською, але вони із задоволенням та усмішкою переходили українською.

Багато українських артистів замість мікрофона взяли до рук зброю і пішли захищати свою країну від окупантів. Після вторгнення російських військ Тарас Тополя разом з іншими учасниками групи "Антитіла" записався до лав Територіальної оборони ЗСУ. Тарас Тополя в інтерв'ю "24 Каналу" розповів, як мова рятує життя.

Тарас Тополя підкреслив, що не варто змушувати російськомовних переходити на українську, у них має з'явитися бажання. І воно з'явиться, швидше за все тоді, коли оточення ласкаво, з усмішкою спонукатиме до цього.

Соліст гурту "Антитіла" служив на Харківщині, де багато російськомовних військових. Артист зізнався, що в його оточенні були ті, хто розмовляв російською, але вони із задоволенням та усмішкою переходили українською. До того ж, на фронті мова – це щит.

"Росіяни не розуміють українською десь 70%. Тому, коли військові знають, що їхні рації прослуховують, то користуються лише українською, бо в такому разі окупанти просто не розуміють, про що говорять наші. Мова на передовій дає додатковий захист. Тому там українська важлива, ніж десь ще", – розповів соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя.



Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.