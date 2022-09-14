Артист Тарас Тополя признался, что в его окружении были те, кто говорил по-русски, но они с удовольствием и улыбкой переходили на украинский.

Многие украинские артисты вместо микрофона взяли в руки оружие и пошли защищать свою страну от оккупантов. После вторжения российских войск Тарас Тополя вместе с другими участниками группы "Антитіла" записался в ряды Территориальной обороны ВСУ. Тарас Тополя в интервью для "24 Канала" рассказал, как язык спасает жизнь.

Тарас Тополя подчеркнул, что не стоит заставлять русскоязычных переходить на украинский, у них должно появиться желание. И оно появится, скорее всего тогда, когда окружение ласково, с улыбкой будет побуждать к этому.

Солист группы "Антитіла" служил на Харьковщине, где много русскоязычных военных. Артист признался, что в его окружении были те, кто говорил по-русски, но они с удовольствием и улыбкой переходили на украинский. К тому же, на фронте язык – это щит.

"Россияне не понимают по-украински где-то 70%. Поэтому, когда военные знают, что их рации прослушивают, то пользуются только украинским, потому что в таком случае оккупанты просто не будут понимать, о чем говорят наши. Язык на передовой дает дополнительную защиту. Поэтому там украинская важна, как где-либо", – рассказал солист группы "Антитіла" Тарас Тополя.



Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.