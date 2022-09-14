Многие украинские артисты вместо микрофона взяли в руки оружие и пошли защищать свою страну от оккупантов. После вторжения российских войск Тарас Тополя вместе с другими участниками группы "Антитіла" записался в ряды Территориальной обороны ВСУ. Тарас Тополя в интервью для "24 Канала" рассказал, как язык спасает жизнь.
Тарас Тополя подчеркнул, что не стоит заставлять русскоязычных переходить на украинский, у них должно появиться желание. И оно появится, скорее всего тогда, когда окружение ласково, с улыбкой будет побуждать к этому.
Солист группы "Антитіла" служил на Харьковщине, где много русскоязычных военных. Артист признался, что в его окружении были те, кто говорил по-русски, но они с удовольствием и улыбкой переходили на украинский. К тому же, на фронте язык – это щит.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
ВСУ продолжают контрнаступление: у Путина решили, надо ли объявлять всеобщую мобилизацию
Людмила хотела сбежать после свадьбы: бывший друг Путина раскрыл детали его личной жизни
Донецк все ближе: стало известно, могут ли его освободить в ближайшее время
Кухар сообщила о трагедии с выдающимся артистом: "Вечная и светлая память, Саш"
"Россияне не понимают по-украински где-то 70%. Поэтому, когда военные знают, что их рации прослушивают, то пользуются только украинским, потому что в таком случае оккупанты просто не будут понимать, о чем говорят наши. Язык на передовой дает дополнительную защиту. Поэтому там украинская важна, как где-либо", – рассказал солист группы "Антитіла" Тарас Тополя.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.