Українська співачка , екс-солістка гурту "ВІА Гра" та переможниця 4 сезону шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос сьогодні святкує день народження своєї доньки. Зворушливі фото іменинниці Санта оприлюднила на власній сторінці в Інстаграм.
14 вересня 2019 року знаменитість вдруге стала мамою та народила доньку Софію. Сьогодні їй виповнилося три роки, тож зіркова матуся влаштувала для доньки справжнє свято. На фотографії Соня позує з величезною повітряною кулею у формі 3.
Також співачка поділилася з шанувальниками іншими знімками доньки та написала їй зворушливе привітання.
"З днем народження, мій всесвіт 💓. Слова занадто банальні, щоб описати тебе… Ти викликаєш такі сильні почуття, ти змінюєш простір та енергію, ти зіткана з любові та щастя 🙏🏼
Ти вже народилася особистістю, яскравою та харизматичною, з характером та розумінням цього світу.
На тебе чекає неймовірний, яскравий і цікавий шлях!
Дякую тобі, що ти обрала нас 🤍", - привітала Санта.
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Зіркові колеги та звичайні українці приєдналися до поздоровлень.
"Маленьке диво❤️ вітаю з таким щастям у сім'ї 🙏🏻",
"З іменинницею, дорогі! Нехай росте здоровенькою, щасливою та під мирним небом! Обіймаю вас 🎉💐🥳❤️❤️❤️ З днем народження лялечку ❤️", - пишуть у мережі.
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