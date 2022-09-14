За словами лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі, росіяни абсолютно не цінують людей - як своїх, так і чужих.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Тарас Тополя та кілька його колег перебували на фронті. Лідер гурту "Антитіла" розповів в інтерв'ю для "24 Каналу" про побачене на війні і насамперед про дії росіян.

За словами лідера гурту "Антитіла", росіяни абсолютно не цінують людей – як своїх, так і чужих. Для них це лише витратний матеріал, який можна використовувати у своїх цілях.

"Росіянам просто на людей наср*ть. Їм не потрібно повертати своїх. Чим більше зниклих безвісти, тим менше грошей потрібно платити тим вдовам. Мені здається, що обміни не часто відбуваються тільки тому, що росіянам "по барабану" на своїх людей" , – заявив Тарас Тополя.

Тарас Тополя також розповів, що після поранення деякі військові втрачали пам'ять і не могли зрозуміти, що відбувається. Іноді були й такі дні, коли треба було збирати тіла загиблих побратимів.

За його словами, були такі моменти, коли емоції опанувати не вдавалося.

"Були чіткі завдання парамедиків. Ми маємо надавати першу допомогу і зробити все, щоб врятувати життя. Або якщо товариш загинув, то максимально швидко доставити його в морг", — додав Тарас Тополя.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.