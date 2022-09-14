По словам лидера группы "Антитіла" Тарас Тополи, россияне абсолютно не ценят людей - как своих, так и чужих.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Тарас Тополя и несколько его коллег находились на фронте. Лидер группы "Антитіла" рассказал в интервью для "24 Канала" об увиденном на войне и в первую очередь о действиях россиян.

По словам лидера группы "Антитіла", россияне абсолютно не ценят людей - как своих, так и чужих. Для них это лишь расходный материал, который можно использовать в своих целей.

"Россиянам просто на людей наср*ть. Им не нужно возвращать своих. Чем больше пропавших без вести, тем меньше денег нужно платить тем вдовам. Мне кажется, что часто обмены не происходят только потому, что россиянам "по барабану" на своих людей", - заявил Тарас Тополя.

Тарас Тополя также рассказал, что после ранения некоторые военные теряли память и не могли понять, что происходит. Иногда были и такие дни, когда нужно было собирать тела погибших собратьев.

По его словам были такие моменты, когда эмоции овладеть не удавалось.

"Были четкие задачи парамедиков. Мы должны оказывать первую помощь и сделать все, чтобы спасти жизнь. Или, если собрат погиб, то максимально быстро доставить его в морг", — добавил Тарас Тополя.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.