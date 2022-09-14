Як повідомляє Politeka.net , у себе в Інстаграм українська співачка Наталія Могилевська розповіла про те, що сталося.

Знаменитість записала сторис, поки її упорядковували візажисти.

За словами Наталії, напередодні вранці вона взагалі не розмовляла, а лікарі не вірили, що надвечір її голос відновиться.

«Сьогоднішня вистава була на межі зриву. Вранці я взагалі не розмовляла. Але я дуже не хотіла його скасовувати і втрачати нашу зустріч. Лікарі не вірили, але на диво, під час виступу голос прорізався. Є Бог у світі! Справді, треба просто молитись», - повідомила зірка.

На початку вистави, перед піснею "Місяць", зірка звернулася до публіки.

«Можливо, ви почуєте, що в мене майже немає голосу, але я вірю в диво, і в те, що він з'явиться, бо я зірвала його від радощів за наші успіхи на фронті. І ось воно, диво, сталося, голос повернувся! Дякую Богу, ЗСУ та нашим золотим людям! Україна переможе!", - з радістю розповіла вона.

Зазначимо, що Наталія Могилевська дебютувала як актриса в моновиставі "Я вдома".

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