Співачка Оля Полякова також заявила у своїх сторіс в Instagram, що це був лише жарт.

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно юна дочка Олі Полякової Маша у себе в TikTok-блозі зробила скандальну заяву і повідомила, що вона відмовилася від навчання у Великій Британії заради свого хлопця. Звісно, ​​це породило шквал обговорень.

Тепер Маша Полякова опублікувала новий ролик, у якому пояснила слова із попереднього відео, через які шанувальники подумали, що вона відмовилася від навчання у Великій Британії.

Маша Полякова заявила, що вона не відмовлялася від навчання за кордоном заради хлопця, оскільки це безглуздо – обирати когось замість себе. Маша вже в Лондоні, готується до навчання в університеті, яке розпочнеться за два тижні.

"Завжди потрібно йти до своєї мрії, обирати все на користь собі. Все добре. Я нікуди не пішла, нікого не обирала, тільки себе", – наголосила Маша.

Співачка Оля Полякова також заявила у своїх сторіс в Instagram, що це був лише жарт. Насправді, Маша не кидала навчання.

"Ну-но вгадайте в якому місті в Англії ми знаходимося з Машуською і що ми тут робимо? Понаписували, що Маша кинула навчання заради свого хлопця, чи вона дурна?", - зазначила виконавиця Оля Полякова.

Нагадаємо, що виступ Олі Полякової намагалися зірвати любителі рф, скандальні подробиці та відео.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова викликала бурхливу реакцію новою піснею українською мовою.

Також Politeka писала, що Полякова заспівала українською, вперше змінивши образ "Королеви ночі".