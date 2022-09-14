Певица Оля Полякова также заявила в своих сторис в Instagram, что это была всего лишь шутка.

Как сообщает Politeka.net, недавно юная дочь Оли Поляковой Маша у себя в TikTok-блоге сделала скандальное заявление и сообщила, что она отказалась от учебы в Великобритании ради своего парня. Конечно, это породило бурю обсуждений.

Теперь Маша Полякова опубликовала новый ролик, в котором объяснила слова из предыдущего видео, через которые поклонники подумали, что она отказалась от учебы в Великобритании.

Маша Полякова заявила, что она не отказывалась от учебы за границей ради парня, поскольку это глупо – выбирать кого-то вместо себя. Маша уже в Лондоне, готовится к обучению в университете, которое начнется через две недели.

"Всегда нужно идти к своей мечте, выбирать все на пользу себе. Все хорошо. Я никуда не ушла, никого не выбирала, только себя", – подчеркнула Маша.

Певица Оля Полякова также заявила в своих сторис в Instagram, что это была всего лишь шутка. На самом деле Маша не бросала учебу.

"Ну-ка угадайте в каком городе в Англии мы находимся с Машуськой и что мы здесь делаем? Понаписывали, что Маша бросила обучение ради своего парня, она глупая что ли?", - отметила исполнительница Оля Полякова.

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