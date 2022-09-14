Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко – відома українська співачка та актриса проекту "Дизель шоу". Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Булітко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка опублікувала фото, де була у військовій формі разом із Єгором Крутоголовим. Як можна зрозуміти, "Дизелі" вирішили зробити випуск про українських військових.

"Усі нові пісні у прем'єрних випусках «#ДизельШоу» – це мурахи на моє тіло! Бо кожне слово звучить про наше сьогодення і відгукується в серці кожного", - написала Булітко.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Як тобі вдається бути такою красивою і чарівною?" .

Нагадаємо, зірки "Дизель шоу" несподівано вийшли на сцену у вишиванках.

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