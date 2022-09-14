Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица и актриса проекта "Дизель шоу". Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Булитко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда опубликовала фото, где была в военной форме вместе с Егором Крутоголовым. Как можно понять, "Дизели" решили сделать выпуск об украинских военных.
"Все новые песни в премьерных выпусках «#ДизельШоу» – это муравьи по моему телу! Ибо каждое слово звучит о нашем настоящем и отзывается в сердце каждого", - написала Булитко.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Как тебе удается быть такой красивой и обаятельной?", "Рыжая Булька и с автоматом это капец всем оркам. А так очень красивая девочка!!! Люблю...", "Маленькая волшебная принцесса Дизель шоу, так держать Вика слава Украине".
Напомним, звезды "Дизель шоу" неожиданно вышли на сцену в вышиванках, фото
А еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" засветилась в неожиданной компании и рассказала о своей неудаче
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