Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица и актриса проекта "Дизель шоу". Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Булитко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда опубликовала фото, где была в военной форме вместе с Егором Крутоголовым. Как можно понять, "Дизели" решили сделать выпуск об украинских военных.

"Все новые песни в премьерных выпусках «#ДизельШоу» – это муравьи по моему телу! Ибо каждое слово звучит о нашем настоящем и отзывается в сердце каждого", - написала Булитко.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Как тебе удается быть такой красивой и обаятельной?", "Рыжая Булька и с автоматом это капец всем оркам. А так очень красивая девочка!!! Люблю...", "Маленькая волшебная принцесса Дизель шоу, так держать Вика слава Украине".

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