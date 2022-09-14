Шеф-кухар Володимир Ярославський, суддя "Майстер Шеф", показав, який конфуз у нього вийшов під час зйомок.

Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами.

На цей раз Володимир поділився відео, де з ним стався конфуз під час зйомок.

"Іноді буває дуже смішно

У вас так виходило?", - написав Володимир.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Це все щиро і по-справжньому", "Звичайно так виходило", "Ще й не так виходило", "Але все по-справжньому, супер, як у житті", "По-іншому рідко буває", "Це точно! Але вийшло прикольно", "Ооо, кумедно - це моє альтер его".

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