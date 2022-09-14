Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами.
На цей раз Володимир поділився відео, де з ним стався конфуз під час зйомок.
"Іноді буває дуже смішно
У вас так виходило?", - написав Володимир.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Хотіли "російський світ" – тримайте": бунт спалахнув в окупованому Луганську, кадри того, що відбувається
Названо єдину ділянку фронту, де росіяни намагаються наступати: "Хоч якось"
Низка загадкових смертей в росії триває: знайдено тіло ще одного топ-менеджера
Модель Даша Хлистун вивела на прогулянку стильно одягнену дочку від "Холостяка" Макса Михайлюка: зворушливий кадр
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Це все щиро і по-справжньому", "Звичайно так виходило", "Ще й не так виходило", "Але все по-справжньому, супер, як у житті", "По-іншому рідко буває", "Це точно! Але вийшло прикольно", "Ооо, кумедно - це моє альтер его".
Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" розкрив рецепт ідеальних лінивих вареників і здивував подачею
Також Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" порекомендував українцям незвичайну страву .
А ще Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" влаштував гаряче тренування у спортзалі