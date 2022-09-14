Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддержал Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.
А в этот раз Владимир поделился видео, где с ним произошел конфуз во время съемок.
"Иногда бывает очень смешно
У вас так получалось?", - написал Владимир.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Это все искренне и по-настоящему", "Конечно так выходило", "Еще и не таак выходило", "Но все по-настоящему, супер, как в жизни", "По-другому редко бывает", "Это точно! Но получилось прикольно", "Ооо, забавно - это мое альтер эго".
Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" раскрыл рецепт идеальных ленивых вареников и удивил подачей
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