Шеф-повар Владимир Ярославский, судья "Мастер Шеф", показал, какой конфуз у него вышел во время съемок.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддержал Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз Владимир поделился видео, где с ним произошел конфуз во время съемок.

"Иногда бывает очень смешно

У вас так получалось?", - написал Владимир.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Это все искренне и по-настоящему", "Конечно так выходило", "Еще и не таак выходило", "Но все по-настоящему, супер, как в жизни", "По-другому редко бывает", "Это точно! Но получилось прикольно", "Ооо, забавно - это мое альтер эго".

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