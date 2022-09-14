Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Клопотенко і про Ютуб, де ділиться цікавими рецептами. А після смерті Єлизавети II Євген вирішив розповісти про її улюблену страву та дати рецепт.

Як виявилось, королева любила шоколадний кекс.

Фанати відразу ж почали коментувати публікацію:

"Люблю чай з молоком! Молоко надає чаю неперевершений, особливий смак! А шоколадний кекс улюблена випічка чоловіка! Дякую Женічко, пішла роботи чай з молоком до кексу", "Це і мій улюблений пиріг! (Кожна жінка повинна хоч іноді почуватися королевою!) Я додаю до нього ще горіхи, вишні або смородину. Швидко, просто та смачно!!", "Періодично п'ю чай з молоком – прикольний смак) Чоловік каже, що це збочення. Улюблені страви (у мене їх 2) – шашлик із мангалу та червоний борщ із салом та часником".

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко зачепив Злату Огневич новим одкровенням.

А ще Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко розповів як приготувати ідеальні баклажани.

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