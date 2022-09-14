Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддержал Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Клопотенко и о Ютуб, где делится интересными рецептами. А после смерти Елизаветы II Евгений решил рассказать о ее любимом блюде и дать рецепт.

Как оказалось, королева любила шоколадный кекс.

Фанаты сразу же принялись комментировать публикацию:

"Обожаю чай с молоком! Молоко придает чаю непревзойденный, особый вкус! А шоколадный кекс любимая выпечка мужчины! Спасибо Женичка, пошла работы чай с молоком к кексу", "Это и мой любимый пирог! (Каждая женщина должна хоть иногда чувствовать себя королевой!))Я добавляю к нему еще орехи, вишни или смородину. Быстро, просто и вкусно!!", "Периодически пью чай с молоком – прикольный вкус) Мужчина говорит, что это извращение. Любимые блюда (у меня их 2) – шашлык из мангала и красный борщ с салом и чесноком".

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