Тіна Кароль перед прем'єрою нової пісні похвалилася цікавою обкладинкою також у незвичному стилі.

Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка Тіна Кароль активно веде соціальні мережі, розповідає про свої концерти та хвалиться новими образами. Не забуває артистка наголошувати на цікавих образах, створених спеціально для своїх композицій та нових альбомів.

"Нова пісня Тіни сповнена потужними меседжами перемоги. Образи в кліпі відтворені в кіберестетиці, вони водночас жіночні та футуристичні", - прокоментував стиліст, який працює з артисткою.

«Вільні, непокірні. Наш час настав! Прем'єра вже цієї п'ятниці» - похвалилася Тіна.

У мережі відповіли:

«Це неймовірно ❤️; Чекаємо з нетерпінням) 🔥🔥; Сонечко на брови 😍; Дуже чекаю на прем'єру😍❤️🙌; Вау, яка обкладинка хороша 😍; Це просто топовий трек 🔥; Тіна, я з нетерпінням чекаю 💙; а ми її обожнюємо; Чекаємо на реліз✨; Чекаємо на прем'єри 😍; обкладинка просто офігенна 😍🤤; Краще на обкладинку помістили б фото наших жінок-захисниць».

Також шанувальники вирішили обговорити не лише вбрання Кароль, а й її нову композицію, яку вона лише частково представила зовсім недавно і одразу ж постаралася розповісти про історію її створення у мережі. Прем'єру заплановано на найближчий час.

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