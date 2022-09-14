Тина Кароль перед премьерой новой песни похвасталась интересной обложкой также в непривычном стиле.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль активно ведет социальные сети, рассказывает о своих концертах и хвастается новыми образами. Не забывает артистка делать акцент на интересных образах, созданных специально для своих композиций и новых альбомов.

"Новая песня Тины полна мощными месседжами победы. Образы в клипе воспроизведены в киберэстетике, они в то же время женственные и футуристические", - прокоммент ровал стилист, работющий с артисткой.

«Свободные, непокорные. Наше время пришло! Премьера уже в эту пятницу» - похвасталась Тина.

В сети ответили:

«Это невероятно❤️; Ждем с нетерпением) 🔥🔥; Солнышко на брови 😍; Очень жду премьеру😍❤️🙌; Вау, какая обложка хороша😍; Это просто топовый трек🔥; Тина, я с нетерпением жду 💙; а мы ее обожаем; Ждем релиз✨; Ждем премьеры 😍; обложка просто офигенная 😍🤤; Лучше бы на обложку поместили фото наших женщин-защитниц».

Также поклонники решили обсудить не только наряд Кароль, но и ее новую композицию, которую она только частично представила совсем недавно и сразу же постаралась рассказать об истории ее создания в сети. Премьера запланирована на ближайшее время.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.