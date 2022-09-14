Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль активно ведет социальные сети, рассказывает о своих концертах и хвастается новыми образами. Не забывает артистка делать акцент на интересных образах, созданных специально для своих композиций и новых альбомов.
"Новая песня Тины полна мощными месседжами победы. Образы в клипе воспроизведены в киберэстетике, они в то же время женственные и футуристические", - прокоммент ровал стилист, работющий с артисткой.
«Свободные, непокорные. Наше время пришло! Премьера уже в эту пятницу» - похвасталась Тина.
В сети ответили:
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«Это невероятно❤️; Ждем с нетерпением) 🔥🔥; Солнышко на брови 😍; Очень жду премьеру😍❤️🙌; Вау, какая обложка хороша😍; Это просто топовый трек🔥; Тина, я с нетерпением жду 💙; а мы ее обожаем; Ждем релиз✨; Ждем премьеры 😍; обложка просто офигенная 😍🤤; Лучше бы на обложку поместили фото наших женщин-защитниц».
Также поклонники решили обсудить не только наряд Кароль, но и ее новую композицию, которую она только частично представила совсем недавно и сразу же постаралась рассказать об истории ее создания в сети. Премьера запланирована на ближайшее время.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.