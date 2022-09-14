Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська телеведуча та актриса театру та кіно. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка залишилася без роботи, але, як виявилося, не надовго. Лілію запросили майже одразу вести ранкове шоу на іншому каналі. Не забуває Ребрик про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.
А цього разу Ребрик поділилася з донькою кадрами. На фото позувала Поліна, яка стояла біля дзеркала. Як можна побачити, Лілія зробила їй модну зачіску.
"Поля знову попросила модну зачіску від мами", - написала зірка.
Повідомлялося, що Лілія Ребрик звернулася до українців по допомогу.
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"І дуже важливо - я не прошу тих, чиї долі війна вже зламала або надкусила, кого позбавила житла, заробітку, хто через неї знесилений - я навпаки прошу допомогти зневіреним тих, хто може це зараз зробити. У мене серед передплатників - актори, співаки, дизайнери, бренди, тому давайте приєднуйтесь до допомоги! Важлива кожна копійка! Як кажуть, зі світу по нитці! , але давайте натиснемо! PS І ні – мені не соромно просити, адже не менш важливо не тільки допомагати, а й просити про допомогу! Давайте разом запустимо такий бумеранг добра!", - написала Ребрик.
Нагадаємо, Лілія Ребрик після звільнення з телебачення показала себе з несподіваного боку .
А ще Politeka повідомляла, що Ребрик після звільнення з телебачення захопила українців новиною.
Також Politeka писала, що Ребрик після звільнення з телебачення розповіла про нове заняття.