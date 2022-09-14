Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая и актриса театра и кино. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда осталась без работы, но как оказалось, не надолго. Лилию пригласили почти сразу вести утреннее шоу на другом канале. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Ребрик поделилась кадрами с дочерью. На фото позировала Полина, которая стояла у зеркала. Как можно заметить, Лилия сделала ей модную прическу.

"Поля снова запросила модную прическу от мамы", - написала звезда.

Сообщалось, что Лилия Ребрик обратилась к украинцам за помощью.

"И очень важно – я не прошу тех, чьи судьбы война уже сломала или надкусила, кого лишила жилья, заработка, кто из-за нее обессилен – я наоборот прошу помочь отчаявшимся тех, кто в состоянии это сейчас сделать. У меня среди подписчиков - актеры, певцы, дизайнеры, бренды, поэтому давайте присоединяйтесь к помощи! Важна каждая копейка! Как говорится, из мира по нитке! Простите добро, отдавайте его, чтобы ваше добро мог принять тот, кто действительно в этом нуждается. Многие из вас уже присоединились, но давайте поднажмем! P.S. И нет – мне не стыдно просить, ведь не менее важно не только помогать, но и просить о помощи! Давайте вместе запустим такой бумеранг добра!", - написала Ребрик.

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