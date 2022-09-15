Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка Тіна Кароль знову вразила фанатів перед виходом нової україномовної пісні, прем'єра якої відбудеться вже у п'ятницю. За словами Кароль, вона давно хотіла показати щось "вільне та непокірне".

Так, цього разу Тіна представила промо-кадри із кліпу на нову пісню "Вільні. Нескорені", на яких сама артистка позує у незвичайних костюмах. Так, нарядами від всесвітньо відомого українського бренду Lever Couture, Dolce&Gabanna та custom made, Кароль змогла вразити фанатів.

«Наш час настав! Ми вільні та непокорені. Я чекала цю хвилину довго, ця пісня втілює непереможний дух нашої нації!» – каже Тіна.

У мережі підтримують: «Найкраща! ❤️; Нереально❤️; Крута❤; така красива 🥺 дуже вже чекаємо кліп 🤍; Неймовірно 😍 дуже чекаю❤️; З нетерпінням! 🥰🔥; Ого❤️😍Тіна - фешн ікона !!!🔥🔥; Amazing 💔; Неймовірно; Готуємось до прем'єри; Супер! 🥰👍; Чекаємо на 🔥❤️; Як класно 😍 чекаємо 🔥».

Також Тіна Кароль провела свій перший сольний концерт на станції метро Майдан Незалежності у Києві. На сцену попросився увійти український захисник, який зробив сюрприз коханій. Цей вчинок зворушив співачку і вона поділилася кадрами у мережі .

Під час концерту побралася пара військових Національної гвардії України, яка познайомилася під час війни.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

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