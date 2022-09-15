Популярная певица Тина Кароль похвасталась удивительными нарядами, которые ей создали для нового клипа.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль снова впечатлила фанатов перед выходом новой украиноязычной песни, премьера которой состоится уже в пятницу. По словам Кароль, она давно хотела показать что-то "свободное и непокорное".

Так, в этот раз Тина представила промо-кадры из клипа на новую песню "Вільні. Нескорені", на которых сама артистка позирует в необычных костюмах. Так, в нарядах от всемирно известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna и custom made, Кароль смогла впечатлить фанатов.

«Наше время пришло! Мы свободны и непокоренные. Я ждала эту минуту долго, эта песня олицетворяет непобедимый дух нашей нации!» - говорит Тина.

В сети поддерживают: «Лучшая! ❤️; Нереально❤️; Крута❤; такая красивая🥺 очень уж ждем клип🤍; Невероятно 😍 очень жду❤️; С нетерпением!🥰🔥; Ого❤️😍Тина - фэшн икона!!!🔥🔥; Amazing 💔; Невероятно; Готовимся к премьере; Супер!🥰👍; Ждем 🔥❤️; Как классно😍 ждём 🔥».

Также Тина Кароль провела свой первый сольный концерт на станции метро Майдан Независимости в Киеве. На сцену попросился війти украинский защитник, который сделал сюрприз своей любимой. Этот поступок растрогал певицу и она поделилась кадрами в сети.

Во время концерта обручилась пара военных Национальной гвардии Украины, которая познакомилась во время войны.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.