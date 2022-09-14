Після нападу росії на Україну Оля Полякова разом із Марією (2005) та Алісою (2011) поїхала до Франції, а її чоловік записався до тероборони.

Українська співачка Оля Полякова 18 років тому вийшла заміж за свого чоловіка Вадима Буряковського. Через війну подружжя не бачилося цілих п'ять місяців. Перша зустріч після тривалої розлуки була дуже палкою.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона розповіла, чому він зараз радіє, коли співачка "розносить" його по всіх напрямках, влаштовуючи сварки.

Оля Полякова вирішила виїхати з дітьми за кордон майже на самому початку російського вторгнення, але Вадим захотів залишитися і навіть вступив до лав тероборони. Артистка зізналася, що чоловік шалено сумував за сім'єю, дітьми і навіть її криками. Вони не бачилися 5 місяців.

"Зараз, коли я починаю кричати, він каже: "Боже, як я з цього сумував, кричи більше". Коли ці крики, метушня, бардак вічний... і коли все порожніє, дуже важко", - поділилася Оля Полякова.

Варто зазначити, що після нападу росії на Україну Оля Полякова разом із Марією (2005) та Алісою (2011) поїхала до Франції, а її чоловік записався до тероборони. Співачка за кордоном проводила благодійні концерти та займалася збиранням коштів для постраждалих від війни людей.

Нагадаємо, що виступ Олі Полякової намагалися зірвати любителі рф, скандальні подробиці та відео.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова викликала бурхливу реакцію новою піснею українською мовою.

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