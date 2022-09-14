После нападения россии на Украину Оля Полякова вместе с Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону.

Украинская певица Оля Полякова 18 лет назад вышла замуж за своего мужа Вадима Буряковского. Из-за войны супруги не виделись целых пять месяцев. Первая встреча после длительной разлуки была очень пылкой.

В интервью для "ЖВЛ" она рассказала, почему он сейчас радуется, когда певица "разносит" его по всем фронтам, устраивая ссоры.

Оля Полякова приняла решение уехать с детьми за границу почти в самом начале российского вторжения, но Вадим захотел остаться и даже вступил в ряды теробороны. Артистка призналась, что муж безумно скучал по семье, детям и даже ее крикам. Они не виделись 5 месяцев.

"Сейчас, когда я начинаю кричать, он говорит: "Боже, как я по этому скучал, кричи больше". Когда эти крики, возня, бардак вечный... и когда все пустеет, очень тяжело", - поделилась Оля Полякова.

Стоит отметить, что после нападения россии на Украину Оля Полякова вместе с Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

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