Екс-дружина Дзідзьо співачка SLAVIA звернулася до українців за допомогою, поставивши важливе питання.

Як пише Politeka.net , Дзідзьо ( Михайло Хома ) - відомий український артист, який був одружений зі співачкою SLAVIA (Ярослава) з 13-го по 21-й рік. Після розлучення Ярослава активно зайнялася сольною кар'єрою, радуючи фанів українською музикою. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ярослава і про Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим.

А цього разу зірка вирішила звернутися до фанів за допомогою.

"Мій сьогодні добрий день", - написала зірка.

"Привіт, у мене сьогодні нова зачіска. Як тобі моя пальмочка?" - сказала Ярослава.

"Легкий макіяж і у справах", - написала на другому сторіс зірка.

"Як краще?", - запитала Ярослава, пропонуючи українцям обрати зачіску.

До цього зірка поділилася кадрами зі Львова.

"Рідний Львів та улюблені стародавні місця. Все начебто так само, але інше я, інші енергії, інше життя…"

Хай буде тихе небо над головою, і віра в серце!" - написала співачка.

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