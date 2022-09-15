Как пишет Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома) - известный украинский артист, который был женат на певице SLAVIA (Ярославе) с 13-го по 21-й год. После развода Ярослава активно занялась сольной карьерой, радуя фанов украинской музыкой. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ярослава и об Инстаграм, где делится с фанами многим интересным.
А в этот раз звезда решила обратиться к фанатам за помощью.
"Мой сегодня хороший день", - написала звезда.
"Привет, у меня сегодня новая прическа. Как тебе моя пальмочка?", - сказала Ярослава.
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"Легкий макияж и по делам", - написала на втором сторис звезда.
"Как лучше?", - задала вопрос Ярослава, предлагая украинцам выбрать прическу.
До этого звезда поделилась кадрами из Львова.
"Родной Львов и любимые древние места. Все вроде так же, но другая я, другие энергии, другая жизнь…
Да будет тихое небо над головой, и вера в сердце!", - написала певица.
Напомним, экс-супруга Дзидзьо SLAVIA смутила выступлением под фонограмму, появилось видео
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