Экс-жена Дзидзьо певица SLAVIA обратилась к украинцам за помощью, задав важный вопрос.

Как пишет Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома) - известный украинский артист, который был женат на певице SLAVIA (Ярославе) с 13-го по 21-й год. После развода Ярослава активно занялась сольной карьерой, радуя фанов украинской музыкой. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ярослава и об Инстаграм, где делится с фанами многим интересным.

А в этот раз звезда решила обратиться к фанатам за помощью.

"Мой сегодня хороший день", - написала звезда.

"Привет, у меня сегодня новая прическа. Как тебе моя пальмочка?", - сказала Ярослава.

"Легкий макияж и по делам", - написала на втором сторис звезда.

"Как лучше?", - задала вопрос Ярослава, предлагая украинцам выбрать прическу.

До этого звезда поделилась кадрами из Львова.

"Родной Львов и любимые древние места. Все вроде так же, но другая я, другие энергии, другая жизнь…

Да будет тихое небо над головой, и вера в сердце!", - написала певица.

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