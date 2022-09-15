Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк, яка вже довго не з'являлася на публіці з чоловіком, розповіла, де хотіла б жити.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який одружений з нотаріусом Христиною. При цьому пара вже довгий час не з'являється разом і навіть перебуває у різних країнах. А цього разу Крістіна взагалі заговорила про переїзд в іншу країну, поділившись у своєму блозі думками.

"Якби я планувала переїзд в іншу країну чи місто, то Відень би, однозначно, був у списку міст, з яких я обирала б".

Я поки що тут нічого не знаю, але інтуїтивно мені енергетика підходить. Подобається архітектура, якась така вишуканість тут присутня, та й безпека!!! Для мене це досить важливо.

Але поки що сюди я так часто їжджу, бо тут мої подруги, є можливість з ними спілкуватися, відчути тепло, є таке відчуття, ніби я вдома з ними, як і раніше! Але вдома краще, це я точно знаю!", - написала Христина.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Повністю згодна - Відень однозначно одне з найкращих міст у Європі", "Відчувається, що скоро і Ви переїдете...", "У вас все добре з Вовою?".





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