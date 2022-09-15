Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая уже долго не появлялась на публике с мужем, рассказала, где бы хотела жить.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который женат на нотариусе Кристине. При этом пара уже долгое время не появляется вместе и даже находится в разных странах. А в этот раз Кристина и вовсе заговорила о переезде в другую страну, поделившись в своем блоге мыслями.

"Если бы я планировала переезд в другую страну или город, то Вена бы, однозначно, была в списке городов, из которых я выбирала бы.

Я пока здесь ничего не знаю, но интуитивно мне энергетика подходит. Нравится архитектура, какая-то такая изысканность здесь присутствует, ну и безопасность!!! Для меня это – достаточно важно.

Но пока сюда я так часто езжу, потому что здесь мои подруги, есть возможность с ними общаться, почувствовать тепло, есть такое ощущение, будто я дома с ними по-прежнему!!! Но дома – лучше, это я точно знаю!", - написала Кристина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Полностью согласна – Вена однозначно один из лучших городов в Европе", "Чувствуется, что скоро и Вы переедете...", "У вас все хорошо с Вовой?".





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