Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу зірка вирішила побалакати з фанатами у сторіс.
"Ви здали права з першого разу?))", - запитав фанат.
"Теорію – перездавала 7 разів, мені постійно писали 300 $, але я хотіла здати чесно", - написала Ганна.
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"А практику з першого разу", - написала Саліванчук на другому сторісі.
"Улюблена країна після України?" - запитав ще один фанат.
"Париж. Мрію дітей у Діснейленд. Я там кайфонула", - зізналася Ганна.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" підкорила зовнішнім виглядом у розкішній вишиванці.
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