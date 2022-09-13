Жена продюсера "Квартал 95", известная актриса Анна Саливанчук призналась, что испытывает стыд за свое поведение 8 лет назад. Подробностями она поделилась в интервью для программы в "Сніданку з 1+1". В частности, она вспомнила, как работала на одной съемочной площадке с россиянами.
В частности до начала полномасштабной войны российские актеры работали в Украине вместе с украинцами. Среди тех, кто с ними снимался была и Анна Саливанчук. Теперь она стфдится этого и не желает больше видеть российских актеров в украинских сериалах и фильмах.
"Мне стыдно. Я не понимала, что война началась уже 8 лет назад. Я думала, что российские актеры и режиссеры - это хорошо. И продолжала сниматься в этих сериалах. Несмотря на то, что мы всегда были подругами или любовницами главных героев, которые приезжали из россии", - рассказала жена продюсера "Квартал 95" .
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Более того, Анна Саливанчук рассказала, что все российские актеры, которые снимались в Украине, получали намного больше денег за свою работу, чем украинские артисты. Кроме того, актеров из рф часто ставили на главные роли, а украинцам отдавали второстепенные.
Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" покорила фигурой в наряде с внушительным декольте.
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