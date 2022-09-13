Жена продюсера "Квартал 95", известная актриса Анна Саливанчук рассказала, с кем учится ее старший сын и как артисты поддерживают друг друга вместе с детьми. Рассказать о коллеге в этот раз решила и сама Анна, так как посетила встречу в школе во время небольшого выступления Тараса Тополи.

Как оказалось, ребенок артиста и певицы Алеши учится в той же школе, что и сын Анны Саливанчук и ее супруга Александра Божкова. Украинский певец, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя впечалил детей:

«В нашей школе учились дети Тараса Тополи. Младший сын в классе с моим сыном, к сожалению, через войну Алеша с детьми выехали в Америку, пока муж в рядах ВСУ. Но Тарас не забывает поддерживать друзей своих детей!» - эмоционально рассказала Анна.

До начала полномасштабной войны российские актеры работали в Украине вместе с украинцами. Среди тех, кто с ними снимался была и Анна Саливанчук.

"Мне стыдно. Я не понимала, что война началась уже 8 лет назад. Я думала, что российские актеры и режиссеры - это хорошо. И продолжала сниматься в этих сериалах. Несмотря на то, что мы всегда были подругами или любовницами главных героев, которые приезжали из россии", - рассказала жена продюсера "Квартал 95" .

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