Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала, что делает, чтобы сохранить молодость и свежесть как можно дольше.

В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка раскрыла свои секреты ухода за лицом.

"Это не быстро, но очень полезно 💛💙Я до 30 думала, что платье или обувь - это важнее, но я ошибалась 🙈Не совершайте мои ошибки, следите за собой и вкладывайтесь в себя и в свое лицо и тело!", - подчеркнула Саливанчук.

Также жена продюсера "Квартал 95" подробно рассказала, как начинается ее утро, когда она все успевает.

"Отправила старшего в школу, младший завтракает, а я нахожу время для себя, это очень важно и дает вдохновение на весь день❤️ пожалуйста, девушки и женщины - знайте - это залог вашей красоты и хорошего настроения. Сначала умылись, а потом скоростная масочка на 15 мин, затем восстанавливающая сыворотка", - рассказывает звезда.



Затем Саливанчук наносит крем под глаза от темных кругов и морщин, который освежает кожу, делает ее более гладкой и упругой, а также эффективно справляется с мешками под глазами. Дополнительно актриса использует дневной крем против морщин и маску для губ.

Поклонники в комментариях поддержали артистку, но признаются, что не у всех есть деньги на такой уход за собой: "Анна вы прекрасны! Но сейчас не выходит следить за собой. Деньги только на хлеб 😥. Слава Богу, что на хлеб они есть! Но мы держимся! Все равно благодарим за ваш позитив!".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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