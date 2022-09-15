Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала, как сдала на права, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами в сторис.

"Вы сдали на права с первого раза?))", - спросил фанат.

"Теорию - пересдавала 7 раз, мне постоянно писали 300$, но я хотела сдать честно", - написала Анна.

"А практику с первого раза", - написала Саливанчук на втором сторис.

"Любимая страна после Украины?", - спросил еще один фанат.

"Париж. Мечтаю детей в Диснейленд. Я там кайфонула", - призналась Анна.

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