Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса театру та кіно. Зірка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, від якого народила двох дітей. Також зірка знялася у культовому серіалі "Одного разу під Полтавою". Ганна, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.
А цього разу зірка вирішила поговорити з українцями.
"Запитайте мене щось", - написала Ганна, звертаючись до фанів.
"Коли вийде новий сезон "Однажды під Полтавою?)", - написав фанат.
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"Коли ми переможемо", – лаконічно відповіла зірка.
"Микита ходить у садок?", - Запитав ще один фан.
"Ні, не ходить. Тому що садок, в який ми стали в чергу. куди ходив мій Гліб - приймає з трьох років", - написала Ганна.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" нарадила українцям, як налагодити своє життя.
Також Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" похвалилася салонними процедурами для схуднення .
А ще Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" похизувалась новими процедурами для схуднення