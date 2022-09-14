Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук розповіла, коли вийде продовження культового серіалу "Одного разу під Полтавою".

Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса театру та кіно. Зірка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, від якого народила двох дітей. Також зірка знялася у культовому серіалі "Одного разу під Полтавою". Ганна, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

А цього разу зірка вирішила поговорити з українцями.

"Запитайте мене щось", - написала Ганна, звертаючись до фанів.

"Коли вийде новий сезон "Однажды під Полтавою?)", - написав фанат.

"Коли ми переможемо", – лаконічно відповіла зірка.

"Микита ходить у садок?", - Запитав ще один фан.

"Ні, не ходить. Тому що садок, в який ми стали в чергу. куди ходив мій Гліб - приймає з трьох років", - написала Ганна.

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