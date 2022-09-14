Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, от которого родила двоих детей. Также звезда снялась в культовом сериале "Одного разу під Полтавою". Анна, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз звезда решила поговорить с украинцами.
"Спросите меня что-то", - написала Анна, обращаясь к фанам.
"Когда выйдет новый сезон "Одного разу під Полтавою?)", - написал фанат.
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"Когда мы победим", - лаконично ответила звезда.
"Никита ходит в садик?", - спросил еще один фан.
"Не, не ходит. Потому что садик, в который мы стали в очередь,. куда ходил мой Глеб - принимает с трех лет", - написала Анна.
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