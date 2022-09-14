Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український ведучий та зірка шоу "Холостяк". Новий сезон проекту мав вийти ще навесні, але через війну показ перенесли на невизначений час. А нещодавно стало відомо, що українці зможуть переглянути "Холостяка", де головним героєм буде Олександр Топольський, вже 30 вересня. І Григорій підігрів інтерес до продукту, опублікувавши відео у своєму блозі.

"30.09. Чекаєте?", - Написав Решетник.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Вау, чекаю", "Дуже", "Так, дуже чекаємо, ще з весни, як і нашу перемогу", "Григорій, ви вогонь, чекаємо", "Цікаво, чи разом із обраницею", "А що, холостяк вийде новий?", "Ну не можна на вас дивитися без посмішки", "Дівчатка зачекалися", "Хто знає, хто цей новий холостяк і де він зараз?", "Ні, я не дивилася і не бажає дивитися, особливо зараз таке не сприймається ", "Нормальні хлопці все воюють", "Якщо будуть російською говорити, то ні".

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