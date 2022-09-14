Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский ведущий и звезда шоу "Холостяк". Новый сезон проекта должен был выйти еще весной, но из-за войны показ перенесли на неопределенное время. А недавно стало известно, что украинцы смогут посмотреть "Холостяка", где главным героем будет Александр Топольский, уже 30 сентября. И Григорий подогрел интерес к продукту, опубликовав видео в своем блоге.

"30.09. Ждете?", - написал Решетник.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау, жду", "Очень", "Да, очень ждем, еще с весны, как и нашу победу", "Григорий, вы огонь, ждем", "Интересно, вместе ли с избранницей", "А что, холостяк выйдет новый?", "Ну нельзя на вас смотреть без улыбки", "Девочки заждались", "Кто знает, кто этот новый холостяк и где он сейчас?", "Нет, я не смотрела и не желает смотреть, особенно сейчас такое не воспринимается", "Нормальные парни все воюют", "Если будут на русском говорить, то нет".

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