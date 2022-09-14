Як пише Politeka.net , Марина Боржемська – відома українська фітнес-тренер та зірка "Зважені та щасливі". Знаменитість також активно веде Інстаграм, де ділиться секретами ідеальної фігури і ділиться особистими кадрами. А цього разу Марина показала стильний образ із новою зачіскою.

"Як каже мій Роберт: "Мамо, життя одне! І ти повинен спробувати все, що тобі хочеться".

Будьте сміливими та рішучими! Коли ви ризикуєте життя вам допомагає.

Як вам моя нова зачіска?", - написала Марина, звертаючись до фанів.

Українці поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви завжди красуня", "Прекрасна", "Дуже бомбезно", "Вам дуже йде", "Пощастило мати такого мудрого сина", "Вам йде", "Марина, вам дуже добре з цією стрижкою", "Зачіска – відпад! !!Сміливо і дуже красиво! Вам підходить! Експериментуйте і далі!!!", "Несподівано.... Але вам, Марино, дуже підходить. Дійсно, іноді потрібно прислухатися до думок своїх дітей. Ваш син вогонь".

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