Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - успешная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі". Звезда была замужем за боксером Вячеславом Узелковым, от которого родила двоих детей. Несколько лет назад пара приняла решение о разводе, пробыв в браке почти 20 лет. А после начала войны Марина отправилась в Израиль с детьми, прячась от ужасов войны. Сейчас Боржемская уже вернулась обратно в Украину. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Марина решила показать детей, сделав селфи.

Сообщалось, что Марина поделилась кадрами, как наслаждается мороженым на летней площадке.

"Немного утреннего настроения…. какой он мог бы быть летом. Но уже 3 сентября, идем дальше. Вы уже записались в следующий набор к моей фитнес-программе, чтобы потом иметь возможность наслаждаться мороженым? Пишите в директ", - написала Узелкова.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового возлюбленного

А еще Politeka сообщала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" удивила кадрами с дочерью от Узелкова

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" пожаловалась на угрозы бывшего Узелкова



