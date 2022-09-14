Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі". Знаменитость также ведет активно Инстаграм, где делится секретами идеальной фигуры и делится личными кадрами. А в этот раз Марина показала стильный образ с новой прической.

"Как говорит мой Роберт: «Мама, жизнь одна! И ты должен попробовать все, что тебе хочется».

Будьте смелыми и решительными! Когда вы рискуете, жизнь вам помогает.

Как вам моя новая прическа?", - написала Марина, обращаясь к фанатам.

Украинцы поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы всегда красотка", "Прекрасная", "Очень бомбезно", "Вам очень идет", "Повезло иметь такого мудрого сына", "Вам идет", "Марина, вам очень хорошо с этой стрижкой", "Прическа – отпад!!! Смело и очень красиво! Вам подходит! Экспериментируйте и дальше!!!", "Неожиданно.... Но вам, Марина, очень подходит. Действительно, иногда нужно прислушиваться к мыслям своих детей. Ваш сын огонь".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" предложила украинцам уникальную программу для похудения

А еще Politeka сообщала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" неожиданно обратилась к украинцам за советом

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" эмоционально обратилась к украинцам



