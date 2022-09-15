Цього разу кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як він готує вечерю лише за двадцять хвилин.

Як повідомляє Politeka.net, кухар Євген Клопотенко знає прості, смачні та швидкі способи приготування страв, якими часто ділиться.

Цього разу кулінар та переможець "Майстер Шеф" назвав лише два інгридієнти, які зроблять м'ясо індички соковитим та смачним - страва готується лише за двадцять хвилин. Рецептом він поділився на своїй сторінці в Instagram .

"Ви не повірите, але повірте. Помідор та сир – все, що вам потрібно, щоб зробити соковиту індичку. Ось прям нічого надприродного", - зазначив Євген Клопотенко.

Знадобиться: папір для запікання або фольга, філе індички, помідори, сир, сіль та перець.

Спосіб приготування:

1.Застелити лист папером для запікання або фольгою. Нарізати філе тонко, злегка відбити філе з індички, посолити та поперчити.

2. Натерти на великій тертці сир і нарізати дольками помідор. Зверху на шматочки філе покласти помідори та зверху посипати сиром.

3. Ставимо в духовку на 20 хвилин, запікаємо при 180 градусах.

"Ви думали, що я вам потрібен, щоб давати щось екстравагантне. Але ні, я вам для того, щоб пояснити: все справді просто", - доповнив Євген Клопотенко.

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